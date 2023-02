Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Grazie ad Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione personale. Attendiamo l’assemblea che credo sarà il 12 marzo. Sarà quello il momento in cui verrà votata la nuova segretaria del Partito democratico”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, dopo il passaggio di consegne con Enrico Letta al Nazareno.

