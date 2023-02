Roma, 27 feb. (LaPresse) – Un consiglio a Elly Schlein? “No, nessun consiglio. Le farei notare che ogni volta che ha avuto coraggio è stata premiata ed è arrivata al cuore delle persone. Questa deve essere la nostra bussola, non deve avere paura di perdere consenso facile, di perdere parte della vecchia dirigenza. Non deve avere paura di mantenere una linea chiara. Più i pensieri si annacquano più chi ci ha scelto non ci riconosce”. Lo dice a LaPresse Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata