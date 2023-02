Bruxelles, 27 feb. (LaPresse) – “Questo nuovo quadro di Windsor è una buona notizia per scienziati e ricercatori nell’Unione europea e nel Regno Unito, perché ovviamente è il momento in cui dobbiamo porre fine ai disaccordi. Quindi è un accordo in linea di principio, che dovrà essere implementato, ma che è il presupposto per entrare a far parte di ‘Horizon Europe’. E’ una buona notizia per tutti coloro che lavorano nella ricerca e nella scienza”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa con il premier britannico Rishi Sunak, per annunciare l’accordo sul Protocollo dell’Irlanda del Nord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata