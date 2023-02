Milano, 24 feb. (LaPresse) РIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere aperto ai colloqui con la Cina, anche se ha affermato di non aver ancora visto la proposta avanzata da Pechino per negoziare la fine della guerra. La Cina, che sta cercando di convincere Mosca e Kiev a colloqui di pace pur mantenendo le sue relazioni con la Russia, ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà una proposta per concludere il conflitto attraverso i negoziati.

