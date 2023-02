Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “Lavoriamo per garantire la resilienza economica e militare dell’Ucraina. Innanzitutto, con un sostegno finanziario continuo, finora abbiamo mobilitato 67 miliardi di euro. In secondo luogo, con un maggiore supporto militare. Miriamo ad addestrare 30.000 soldati ucraini nell’Unione Europea. I nostri Stati membri stanno consegnando attrezzature militari. E ci rivolgeremo ad appalti congiunti per fornire forniture militari urgenti all’Ucraina, come munizioni da 155 mm. Stiamo lavorando con la nostra industria della difesa per aumentare la produzione di queste munizioni e altre attrezzature necessarie alle forze ucraine”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Tallinn con la premier estone, Kaja Kallas, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

