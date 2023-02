Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Un anno fa iniziava l’assurda guerra contro l’Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? La pace costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Così Papa Francesco su Twitter in occasione dell’anniversario dell’invasione russa in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata