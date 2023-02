Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Accogliamo con favore il comunicato del Consiglio di Amministrazione di Tim in relazione alla nostra offerta non vincolante presentata il 1° febbraio 2023 per l’acquisto di una partecipazione nella società denominata “Netco” e siamo pronti a dialogare con il board per cooperare nel rispetto degli obiettivi strategici di TIM”. Lo dichiara il portavoce del fondo Kkr.

