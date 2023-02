Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Vediamo” episodi di violenza “purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi”. Così il presidente della Repubblica nel corso dell’incontro al Quirinale con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d’onore.

