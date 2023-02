Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il Comitato nazionale di bioetica ha identificato nei “Comitati Etici Territoriali gli organismi, istituiti recentemente”, gli organi “competenti a rendere il parere in materia di suicidio assistito”. Lo rende noto il Comitato nazionale di Bioetica, in merito al quesito posto dal Ministero della Salute in merito all’individuazione dei comitati etici competenti a rendere il “parere in materia di suicidio assistito”.

