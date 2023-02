Il conduttore ricorda il giornalista scomparso a 84 anni

“Un dolore immenso, non so come farò senza di lui“. Lo dice a LaPresse Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, storico collaboratore di Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni.

