Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Sono addolorato, come tutti, anche perché faccio parte di un mondo in parte creato anche da lui. Mi dispiace anche perché ho sempre desiderato essere ospite nella sua trasmissione che guardo sin da quando ero piccolo, questo rammarico per me quindi è un dispiacere doppio”. Così a LaPresse Federico Palmaroli, in arte ‘Osho’, ricordando il giornalista scomparso oggi. “Mi sarebbe piaciuto essere invitato al ‘Costanzo Show’: avevo già pensato al post che avrei potuto scrivere: il ‘Maurizio Costanzo Oshow'”, conclude con una battuta.

