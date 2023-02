Roma, 24 feb. (LaPresse) – “L’attesa è stressante perchè sappiamo che è l’unico modo per il quale Cospito potrebbe smettere di fare lo sciopero della fame, anche un annullamento con rinvio potrebbe essere un segnale importante. Speriamo almeno in questo che è l’unico modo per salvargli la vita. Lui è determinato ad andare avanti se dovesse andare male quindi naturalmente la nostra speranza è che ci sia un “giudice anche a Berlino” o a Roma. Questa sarebbe l’ennesima mazzata in cui si colpisce Alfredo ma che in verità si vuole colpire un’area anarchica in generale”. Così Caterina Calia, avvocato del collegio difensivo di Alfredo Cospito, a margine dell’evento ‘Per una critica al panpenalismo’ organizzato dall’Osservatorio Repressione a Roma.

