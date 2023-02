Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Assassini, assassini!”. È il grido dei manifestanti in Piazza Cavour, a Roma, dopo la decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredo Cospito per la revoca del regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere.

