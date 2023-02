New York (Usa), 23 feb. (LaPresse/AP) – L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a Los Angeles a 16 anni di carcere per lo stupro nel 2013 di un’attrice e modella italiana. La condanna si aggiunge a quella di 20 anni già inflitta al 70enne Weinstein a New York per accuse simili. Il produttore è intervenuto in aula, proclamandosi innocente. La donna, identificata solamente col nome fittizio di ‘Jane Doe 1’, è scoppiata in lacrime mentre Weinstein prendeva la parola.

