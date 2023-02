Kiev (Ucraina), 23 feb. (LaPresse) – “Sono grato a tutti i paesi che hanno approvato la cruciale Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu ‘Principi della Carta delle Nazioni Unite che sottolineano la pace globale, giusta e duratura in Ucraina’. Questa risoluzione è un potente segnale di instancabile supporto globale per l’Ucraina. Una potente testimonianza della solidarietà della comunità internazionale con gli ucraini nel contesto dell’anniversario dell’aggressione su vasta scala della Russia. Una potente manifestazione di supporto globale per la ‘formula di pace'” dell’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

