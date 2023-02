New York (Usa), 23 feb. (LaPresse) – L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato, con 141 voti favorevoli, 7 contrari e 32 astensioni, la Risoluzione per una pace giusta in Ucraina. La Risoluzione era co-sponsorizzata dall’Italia.

