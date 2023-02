Roma, 23 feb. (LaPresse) – Un uomo è stato trovato morto stamattina in una scarpata delle campagna di Manduria, in provincia di Taranto. Secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe tra i 25 e i 30 anni; il cadavere non è ancora stato identificato. Sul corpo sono stati riscontrati segni di violenza ma non si è in grado ancora di ricostruire se siano dovuti alla caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e del nucleo scientifico del comando provinciale di Taranto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La morte sembrerebbe risalire a poche ore fa: è stata disposta l’autopsia.

