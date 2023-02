Pescara, 23 feb. (LaPresse) – Il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per omissione dell’ordinanza di sgombero dell’albergo a Rigopiano nell’ambito del processo in primo grado per la strage del 18 gennaio 2017. Per tutti gli altri capi di accusa è stato assolto perché il fatto non sussiste.

