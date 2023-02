Pesaro, 23 feb. (LaPresse) – “Parlerò dentro”. Sono le parole di Micheal Alessandrini, 30enne pesarese fermato ieri in Romania come presunto assassino di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, rispondendo in inglese a un giornalista di una tv locale romena. Alla domanda della cronista, che chiede se sia stato lui ad uccidere e perché lo abbia fatto, Alessandrini si limita a dire che parlerà all’interno della Corte e dunque al giudice.

