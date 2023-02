Milano, 23 feb. (LaPresse) – Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e quello di Bergamo, Giorgio Gori. Sono due dei big del Pd candidati nelle liste di Stefano Bonaccini per l’Assemblea nazionale dem. In lista con Bonaccini – secondo quanto si apprende – anche Alessio D’Amato ed Emilio Del Bono, il sindaco uscente di Brescia e il candidato Pd più votato in Lombardia alle ultime Regionali (34.580 voti).

