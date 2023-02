Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Valditara definisce impropria la lettera della preside Savino del Liceo Leonardo da Vinci di Firenze, nella quale si condannava con forza l’aggressione squadrista subita da due studenti del liceo Michelangiolo da parte di militanti di Azione Studentesca, associazione legata a doppio filo con Fratelli d’Italia. Una lettera in cui la Preside ricordava le radici del fascismo novecentesco, ed invitava a non abbassare la guardia in questi tempi in cui la Destra eversiva torna ad alzare la testa.

