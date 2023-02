Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Quello che voglio io non conta niente, quando non si decide è inutile stare a dire quello che voglio. Quello che voglio io conta meno di zero, farò quello che si deciderà e quello che si deciderà si farà perché l’agenzia non è mia. L’Eni è forte, l’Eni può fare questo piano senza di me, non deve esserci Descalzi al volante. Posso essere utile sì, se non posso essere utile senza di me. A tutti piace guidare la macchina che hanno costruito ma se la guida un altro la macchina va lo stesso”. Così l’ad Eni Claudio Descalzi risponde a una domanda sul rinnovo dei vertici dell’azienda, in calendario questa primavera.

