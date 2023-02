Brescia, 23 Feb. (LaPresse) – “Erano documenti che scottavano” e “li ho distrutti circa 2-3 settimane dopo che Davigo lasciò il Csm. Li ho strappati, li ho messi dentro una busta grande e li ho buttati in un cassonetto raccoglitore della carta”. Lo ha testimoniato al processo a Brescia a Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto, in merito al caso dei verbali dell’ex legale esterno Eni Piero Amara in cui si parlava di una presunta ‘Loggia Ungheria’, il magistrato Giuseppe Marra, ex membro togato del Csm ora in attesa di essere ricollocato nel Massimale della Cassazione. Marra ricevette i verbali di Amara consegnati a Davigo dal pm di Milano Paolo Storari nell’aprirle 2020, lunedì 8 giugno 2020 nel suo primo giorno di rientro a Palazzo dei Marescialli dopo il lockdown.

