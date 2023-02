New York (Usa), 22 feb. (LaPresse) – La Cina è “cruciale” per “spingere” la Russia verso la pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che la Cina presenterà un “progetto di pace in 12 punti”. “Non conosco il contenuto” di questo progetto, ha aggiunto, “ma è importante questa azione cinese a favore della pace”.

