Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Cari fratelli e sorelle dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall’invasione dell’Ucraina. Un anno dall’inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Il bilancio parla da sè. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, raggiungere il cessate il fuoco e raggiungere la pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una reale vittoria”.

