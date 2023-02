Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Quello che possiamo fare faremo ma ovviamente in accordo con la comunità internazionale, perché in questo quadro ci si è un po’ divisi i compiti. Non si va in ordine sparso, in modo tale che ciascuno possa fare il meglio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di fornire cacciabombardieri all’Ucraina, in una intervista al Tg4 durante il suo viaggio a Kiev. “Noi siamo al sesto pacchetto di armamenti e di sostegno nel quale ci sono molto cose utili che ci erano state chieste dagli ucraini. Ci siamo concentrati molto sul tema della difesa antiaerea nel tentativo di difendere le infrastrutture strategiche, così come ci siamo concentrati sugli strumenti per lo sminamento”, ha detto Meloni, ricordando che anche “sulle munizioni abbiamo fatto già qualcosa”.

