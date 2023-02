Milano, 22 feb. (LaPresse) – “Tutto questo non ha senso. Quando vedi i peluche dei bambini vicini ai fiori, non ha senso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rivolgendo un messaggio al presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al Tg4 durante il suo viaggio a Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata