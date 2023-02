New York (Usa), 22 feb. (LaPresse) – “Non abbiamo altra scelta che continuare a combattere per la nostra sopravvivenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervenendo alla sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale dell’Onu, dedicata alla risoluzione per la pace in Ucraina. La Russia “non vuole la pace”, ha detto Kuleba, sottolineando che le truppe di Mosca “sono all’attacco su tutto il fronte”. Quello che l’Ucraina sta affrontando, ha aggiunto, è un “genocidio”. “Non c’è Paese al mondo che vuole la pace più dell’Ucraina”, ha detto ancora Kuleba.

