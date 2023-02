New York (Usa), 22 feb. (LaPresse) – L’invasione russa dell’Ucraina è un “affronto alla nostra coscienza collettiva e una violazione della Carta delle Nazioni Unite e della legge internazionale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, intervenendo alla sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale sulla risoluzione per una pace giusta in Ucraina. La posizione dell’Onu, ha detto Guterres, è “inequivocabile” e “siamo impegnati per la sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

