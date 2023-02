Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Al governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, non è non è stato notificato alcun atto. Valuteremo la veridicità delle affermazioni riportate nell’articolo”. E’ quanto fanno sapere fonti di via Nazionale in merito all’articolo pubblicato da La Verità secondo cui Visco sarebbe indagato a Brescia in un fascicolo collegato all’inchiesta della procura di Milano su Monte Paschi di Siena.

