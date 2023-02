Nablus, 22 feb. (LaPresse/AP) – È salito a 10 palestinesi morti e 102 feriti il bilancio di un raid per arresti condotto oggi dall’esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono le autorità palestinesi. Il ministero della Sanità palestinese ha fatto sapere che fra i morti c’è un uomo di 72 anni. L’esercito israeliano ha confermato che era in corso un’operazione, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Quest’anno sono oltre 50 i palestinesi uccisi fra Cisgiordania e Gerusalemme Est.

