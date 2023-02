Nablus, 22 feb. (LaPresse/AP) – La situazione nei territori palestinesi occupati “è la più incandescente da anni”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, definendo “profondamente preoccupante” l’operazione israeliana di oggi a Nablus, in Cisgiordania, il cui bilancio è di 10 palestinesi morti e oltre 80 feriti. Guterres ha esortato a intensificare gli sforzi per prevenire un’ulteriore escalation di violenza, ridurre le tensioni e ripristinare la calma. Quello di stamattina da parte dell’esercito israeliano è stato un raro raid di arresti a essere compiuto di giorno. Solitamente questo tipo di blitz vengono effettuati di notte, in quella che secondo l’esercito è una tattica mirata a ridurre il rischio di vittime civili. Secondo le autorità palestinesi, fra le persone rimaste uccise ci sono due uomini di 72 e 61 anni.

