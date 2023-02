Milano, 22 feb. (LaPresse) – Un grande incendio si è sviluppato in Kenya nella spiaggia di Watamu, località balneare in cui c’è una grande presenza di turisti italiani e si trovano diversi resort italiani. Fonti diplomatiche confermano che il resort italiano Barracuda è stato colpito dalle fiamme. L’incendio è ancora in corso e al momento non si hanno notizie di vittime. L’ambasciata d’Italia a Nairobi si è attivata subito e, attraverso il consolato onorario a Malindi e in coordinamento con l’unità di crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

