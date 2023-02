Washington (Usa), 21 feb. (LaPresse/AP) – Si chiama Carlos Medina ed ha 65 anni l’uomo arrestato dalla polizia in relazione all’uccisione del vescovo cattolico di Los Angeles, David O’Connell. Medina è il marito della governante del 69enne alto prelato, trovato sabato senza vita nella sua residenza di Hacienda Heights, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha dichiarato in una conferenza stampa che Medina ha affermato che il vescovo gli doveva dei soldi. Medina aveva precedentemente svolto dei lavori nella casa del vescovo. Gli agenti lo hanno individuato sulla base del racconto di un informatore locale. L’uomo si sarebbe comportato in modo strano e irrazionale durante il fine settimana successivo alla data della sparatoria, facendo commenti sul vescovo che gli doveva dei soldi. Medina avrebbe lasciato l’area di Los Angeles per la California centrale, prima di tornare lunedì mattina presto. La polizia ha circondato la casa per ore e alla fine l’uomo si è arreso. Gli agenti hanno poi trovato due pistole e altre prove all’interno dell’abitazione.

