Milano, 21 feb. (LaPresse) – L’ambasciatrice Usa in Russia, Lynn Tracy, è stata convocata oggi dal ministero degli Esteri a Mosca “in relazione al crescente coinvolgimento degli Stati Uniti nelle ostilità dalla parte del regime di Kiev”. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che “la nota di protesta consegnata all’ambasciatrice sottolinea che il rifornimento di armi alle forze armate ucraine, così come il trasferimento delle designazioni di obiettivi per attacchi contro infrastrutture militari e civili russe, dimostrano chiaramente l’incoerenza e la falsità delle affermazioni della parte americana, secondo cui gli Stati Uniti non sono parte del conflitto”.

