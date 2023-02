Kiev (Ucraina), 21 feb. (LaPresse) – Un improvviso blackout ha interrotto per pochi secondi la conferenza stampa congiunta a Kiev della premier Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al palazzo presidenziale Mariinskij. Al ritorno della luce, in mancanza della traduzione simultanea delle parole di Zelensky, la premier si è improvvisata traduttrice traducendo in inglese una domanda di un giornalista italiano aggiungendo scherzando “presidente operaio”.

