Madrid (Spagna), 21 feb. (LaPresse) – “Mi rivolgo ancora una volta al popolo russo. Gli Stati Uniti e le nazioni europee non cercano di controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non stava complottando per attaccare” Mosca “come ha detto Putin oggi”, “la guerra non è mai una necessità. È una tragedia. E il presidente Putin ha scelto questa guerra”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando da Varsavia.

