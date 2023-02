Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Non ci sono dubbi, l’impegno Usa nei confronti dei nostri alleati della Nato secondo l’articolo 5 è solido come una roccia. L’attacco contro un membro è come fosse un attacco contro tutti, è un giuramento sacro e un impegno sacro, difendere ogni centimetro del territorio Nato”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo discorso dai giardini del castello di Varsavia, in Polonia, aggiungendo che “lo sa anche la Russia”.

