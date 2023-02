Milano, 21 feb. (LaPresse) – L’ambasciatrice Usa in Russia, Lynn Tracy, è stata convocata oggi dal ministero degli Esteri a Mosca e “la parte russa” ha “sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero fornire spiegazioni sulle esplosioni dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 e non interferire con un’indagine obiettiva per identificare i responsabili”. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo, sottolineando che la convocazione della diplomatica è avvenuta “in relazione al crescente coinvolgimento degli Stati Uniti nelle ostilità” in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata