Francoforte (Germania), 21 feb. (LaPresse) – Il Napoli si impone 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League. Dopo un rigore sbagliato da Kvaratskhelia, la squadra di Spalletti sblocca la partita con Osimhen al 40′ del primo tempo e trova il raddoppio al 65′ con Di Lorenzo. Padroni di casa in dieci dal 58′ per l’espulsione di Kolo Mouani. Gara di ritorno in programma a Napoli il prossimo 15 marzo alle 21.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata