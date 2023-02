Washington (Usa), 20 feb. (LaPresse/AP) – La polizia ha arrestato una persona, sospettata dell’uccisione del vescovo cattolico di Los Angeles, David O’Connell. Maggiori dettagli verranno forniti in una conferenza stampa in serata. Il 69enne alto prelato è stato trovato sabato senza vita nella sua residenza di Hacienda Heights, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Le autorità non hanno stabilito se si sia trattato di un omicidio mirato.

