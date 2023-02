Kiev (Ucraina), 20 feb. (LaPresse/AP) – Poco prima della visita di Joe Biden a Kiev gli Stati Uniti hanno effettuato una “comunicazione di base” con la Russia per “garantire la deconflittualit√†” ed evitare “qualsiasi errore di calcolo che potesse portare le due nazioni dotate di armi nucleari in un conflitto diretto”. La visita – viene fatto notare – √® una delle rare occasioni in cui un presidente americano si reca in una zona di conflitto in cui gli Usa o i loro alleati non hanno il controllo dello spazio aereo. Sebbene i sistemi missilistici terra-aria occidentali abbiano rafforzato le difese di Kiev l’esercito americano non ha una presenza in Ucraina se non un piccolo distaccamento di marines a guardia dell’ambasciata.

