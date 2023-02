Washington (Usa), 20 feb. (LaPresse) – La Casa Bianca fornisce ulteriori dettagli sulla visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev. Come anticipato da altri media, il presidente Usa è decollato alle 4.15 di domenica (ora locale) dalla Joint Base Andrews a bordo di un C-32, l’aereo spesso utilizzato al posto del Boeing 747 Air Force per gli spostamenti interni. L’aereo è atterrato nella base tedesca di Ramstein alle 17.13 (ora locale), dopo circa sette ore di volo. Dopo il rifornimento, l’aereo presidenziale è ripartito alle 18.29, per atterrare all’aeroporto polacco di Rzeszów-Jasionka alle 19.57. Il convoglio sul quale Biden si è mosso alle 20.12 via terra era composto da circa una ventina di veicoli ed è giunto alla stazione Przemysl Glówny alle 21.15.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata