Washington (Usa), 20 feb. (LaPresse) – “Il presidente Biden ha parlato questa sera al telefono con il premier italiano Giorgia Meloni dopo il viaggio del presidente in Ucraina e prima della visita del premier italiano. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. Il presidente Biden non vede l’ora di darle il benvenuto a Washington quando i loro programmi saranno allineati”. Lo comunica la Casa Bianca a LaPresse.

