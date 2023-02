Kiev (Ucraina), 20 feb. (LaPresse/AP) – “La guerra di conquista di Putin sta fallendo”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nel corso della sua visita a sorpresa a Kiev. “Pensava di poterci sconfiggere ma non credo che lo stia pensando in questo momento – ha aggiunto Bden – Dio solo sa cosa sta pensando, ma non credo che lo stia pensando. Si è semplicemente sbagliato”.

