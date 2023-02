Roma, 20 feb. (LaPresse) – I crediti pregressi incagliati del superbonus potrebbero essere presi in carico da Eni e Enel. E’ la richiesta delle imprese al governo, così come viene raccontata in uscita dalla riunione a Palazzo Chigi sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi.

