Milano, 20 feb. (LaPresse) – “Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chgi, diffusa al termine degli incontri di oggi sul Superbonus.

