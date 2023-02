Milano, 20 feb. (LaPresse) – “Loro, Meloni e Giorgetti, hanno parlato di un buco nel bilancio e questo è gravissimo. Io dico: è irresponsabile, e me ne assumo tutta la responsabilità”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, ospite a Quarta Repubblica in onda questa sera su Retequattro. “Hanno approvato una legge di bilancio, di questo buco non c’è traccia. Allora o stanno dichiarando il falso adesso o hanno elaborato documenti falsi e il falso in bilancio è un reato gravissimo”, ha aggiunto Conte.

