Milano, 20 feb. (LaPresse) – Israele critica la dichiarazione sostenuta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha definito l’attività di insediamento israeliano in Cisgiordania un “ostacolo” alla pace con i palestinesi. “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione unilaterale che nega il diritto degli ebrei a vivere nella nostra patria storica e ignora gli attacchi terroristici palestinesi a Gerusalemme nell’ultimo mese in cui sono stati assassinati 10 civili israeliani”, ha comunicato in una nota l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. La dichiarazione “chiude un occhio sul fatto che l’Autorità Palestinese sovvenziona il terrorismo e paga le famiglie dei terroristi, e sminuisce l’antisemitismo che ha portato all’assassinio di milioni di ebrei. La dichiarazione – si legge – non avrebbe dovuto essere fatta e gli Stati Uniti non avrebbero dovuto aderirvi.

