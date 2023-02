Roma, 20 feb. (LaPresse) – No al sottosegretario Andrea Delmastro in rappresentanza del Governo in commissione Giustizia alla Camera. Questo, secondo quanto si apprende, l’alert fatto recapitare dalle opposizioni alla maggioranza prima dell’inizio dei lavori di oggi sul decreto Milleproroghe, tanto da portare a una sostituzione last minute tra Delmastro e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

